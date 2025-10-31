Servus Kasperl - Kasperl & Hopsi: Lotte, die flotte KarotteJetzt kostenlos streamen
Folge 890: Servus Kasperl - Kasperl & Hopsi: Lotte, die flotte Karotte
Lotte, die flotte Karotte, und Zäzilie, die schnelle Petersilie, beide Zauberlehrlinge, streiten im Garten vor dem Kasperlhaus wer besser zaubern kann. Leidtragender des Streites ist Bumsti, der Gartenzwerg. Zuerst wird er in eine Gurke verwandelt, dann wieder zurück in einen Gartenzwerg, allerdings in einen sprechenden. Lotte und Zäzilie nehmen Bumsti gegen seinen Willen mit, um ihn ihrem Zaubermeister Karottenkopf zu präsentieren. Kasperl und Hopsi laufen hinterher um ihren Gartenzwerg zu retten. Bildquelle: ORF
