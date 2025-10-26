Servus Kasperl - Kasperl & Co: Der LiebesbriefJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 887: Servus Kasperl - Kasperl & Co: Der Liebesbrief
24 Min.Folge vom 26.10.2025
Urma und Irma, die Hexenschwestern, haben bis jetzt noch keine Männer gefunden, die sie heiraten möchten. Aus lauter Wut beschließt Irma, wenn sie kein Glück in der Liebe haben kann, dann auch niemand anderer. Und so ersinnt sie einen Plan: Sie deponiert einen gefälschten Liebesbrief auf einer Lichtung, der den Finder in die alte Ruine locken soll. Sepperl, der umgekehrt ist, findet den Brief und macht sich auf den Weg zur Ruine, denn dort soll er laut Brief ein Busserl von einer unbekannten Schönheit bekommen ... Bildquelle: ORF
Servus Kasperl
