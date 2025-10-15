Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl

Servus Kasperl - Kasperl & Pezi: Die Geburtstagsüberraschung

ORF1Staffel 2025Folge 886vom 15.10.2025
23 Min.Folge vom 15.10.2025

Kasperl und Pezi bereiten heimlich eine Überraschung für die Großmutti vor. Als diese durch Zufall davon erfährt, macht sie sich allerdings eher Sorgen als sich zu freuen. Überraschungen von Kasperl und Pezi enden nämlich oft in einer Katastrophe. Bildquelle: ORF

