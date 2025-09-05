Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl

Servus Kasperl - Kasperl & Buffi: Ein Fest! Ein Superfest!

ORF1Staffel 2025Folge 878vom 05.09.2025
Servus Kasperl - Kasperl & Buffi: Ein Fest! Ein Superfest!

22 Min.Folge vom 05.09.2025

Kasperl will Buffi eine tolle Überraschung bereiten. Buffi, der noch nie Geburtstag gefeiert hat, weil Drachen das nicht dürfen, soll sein erstes Geburtstagsfest bekommen. Kasperl findet nämlich, dass jeder ein Recht darauf hat, seinen Geburtstag zu feiern. Doch sowohl die Torte als auch das Geschenk lösen sich sofort in Rauch auf. Da erscheint der alte Oberdrache persönlich. Er erzählt, wie es dazu kam, dass Drachen nicht mehr Geburtstag feiern können. Bildquelle: ORF

