Folge 874: Servus Kasperl - Kasperl & Hopsi: Der kichernde Baum
22 Min.Folge vom 20.08.2025
Kasperl und Hopsi gehen Schwammerln suchen. Ohne es zu wissen, verärgern sie damit die Hexe Wackelkopf. Diese möchte nämlich alle Schwammerln im Wald für sich selber haben, auch wenn sie dafür Zauberei einsetzen muss. Und so kommt es, dass Hopsi in einen Fliegenpilz verwandelt wird. Ob da die Waldfee Florentine helfen kann?
Altersfreigabe:
0