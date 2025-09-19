Servus Kasperl - Kasperl & Hopsi: Der hinterlistige SchlaumaierJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 880: Servus Kasperl - Kasperl & Hopsi: Der hinterlistige Schlaumaier
22 Min.Folge vom 19.09.2025
Das Hasenmädchen Herminchen wird vom Fuchs Schlaumaier gefangen und in seine Fuchshöhle gebracht. Kasperl und Hopsi sind schon unterwegs, um Herminchen zu befreien, doch es stellt sich heraus, dass das gar nicht so einfach ist. Erst mit der Hilfe der Hexe Wackelkopf und deren Hexenbesen gelingt es ihnen, den schlauen Fuchs zu überlisten und Herminchen zu befreien. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Servus Kasperl
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0