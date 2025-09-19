Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl - Kasperl & Hopsi: Der hinterlistige Schlaumaier

ORF1Staffel 2025Folge 880vom 19.09.2025
Servus Kasperl - Kasperl & Hopsi: Der hinterlistige Schlaumaier

Folge 880: Servus Kasperl - Kasperl & Hopsi: Der hinterlistige Schlaumaier

22 Min.Folge vom 19.09.2025

Das Hasenmädchen Herminchen wird vom Fuchs Schlaumaier gefangen und in seine Fuchshöhle gebracht. Kasperl und Hopsi sind schon unterwegs, um Herminchen zu befreien, doch es stellt sich heraus, dass das gar nicht so einfach ist. Erst mit der Hilfe der Hexe Wackelkopf und deren Hexenbesen gelingt es ihnen, den schlauen Fuchs zu überlisten und Herminchen zu befreien. Bildquelle: ORF

