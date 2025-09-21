Servus Kasperl - Kasperl & Pezi: Das doppelte FröschchenJetzt kostenlos streamen
22 Min.Folge vom 21.09.2025
Kasperl und Pezi sind bei Prinzessin Dorabella zu Besuch. Es ist der "goldene Tag", an dem die Prinzessin nach jährlicher Tradition den Froschkönig küssen muss, nachdem er ihr die goldene Kugel aus dem Brunnen geholt hat. Aber dieses Jahr stimmt etwas nicht. Trotz Küssen verwandelt sich der Frosch nicht in einen Prinzen. Nachdem sie erfahren haben, dass eine Hexe ihre Finger im Spiel hat, machen sich Kasperl und Pezi sofort auf den Weg, um den Froschkönig zu retten. Bildquelle: ORF
