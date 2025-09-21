Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl - Kasperl & Pezi: Das doppelte Fröschchen

ORF1Staffel 2025Folge 881vom 21.09.2025
22 Min.Folge vom 21.09.2025

Kasperl und Pezi sind bei Prinzessin Dorabella zu Besuch. Es ist der "goldene Tag", an dem die Prinzessin nach jährlicher Tradition den Froschkönig küssen muss, nachdem er ihr die goldene Kugel aus dem Brunnen geholt hat. Aber dieses Jahr stimmt etwas nicht. Trotz Küssen verwandelt sich der Frosch nicht in einen Prinzen. Nachdem sie erfahren haben, dass eine Hexe ihre Finger im Spiel hat, machen sich Kasperl und Pezi sofort auf den Weg, um den Froschkönig zu retten. Bildquelle: ORF

