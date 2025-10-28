Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 2025Folge 888vom 28.10.2025
23 Min.Folge vom 28.10.2025

Kasperl und sein Freund Simsi graben eine Grube in den Garten der Großmutter, um dort ein Bäumchen zu pflanzen. Als sie den Baum in die Grube stellen wollen, taucht plötzlich die Eisfee auf. Aufgeregt erzählt sie, dass die Feuerhexe dem Winterkönig verbieten will, den Winter einziehen zu lassen. Kasperl, Strolchi und Simsi wollen gerne helfen und machen sich sofort auf den Weg zum Eispalast. Ob sie den Winter retten können? Bildquelle: ORF

ORF1
