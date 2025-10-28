Servus Kasperl - Kasperl & Strolchi: Kasperl pflanzt ein BäumchenJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 888: Servus Kasperl - Kasperl & Strolchi: Kasperl pflanzt ein Bäumchen
23 Min.Folge vom 28.10.2025
Kasperl und sein Freund Simsi graben eine Grube in den Garten der Großmutter, um dort ein Bäumchen zu pflanzen. Als sie den Baum in die Grube stellen wollen, taucht plötzlich die Eisfee auf. Aufgeregt erzählt sie, dass die Feuerhexe dem Winterkönig verbieten will, den Winter einziehen zu lassen. Kasperl, Strolchi und Simsi wollen gerne helfen und machen sich sofort auf den Weg zum Eispalast. Ob sie den Winter retten können? Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Servus Kasperl
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0