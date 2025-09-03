Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Was zuviel ist, ist zu viel!Jetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 877: Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Was zuviel ist, ist zu viel!
23 Min.Folge vom 03.09.2025
Da Dr. Servatius eine Verfügung erlassen hat, dass in der Drachenhöhle ein Klosett eingebaut werden muss, wohnen Dagobert und Lalobe vorübergehend im Kasperlhaus. Großmutti ist am Verzweifeln, denn alles, was Dagobert anfasst, endet im Chaos. Als er auch noch anfängt, mitten im Garten eine neue Höhle für Lalobe zu graben, ist es mit Großmuttis Geduld zu Ende ... Bildquelle: ORF
