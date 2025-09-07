Servus Kasperl - Kasperl & Hopsi: Der Bär ist losJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 879: Servus Kasperl - Kasperl & Hopsi: Der Bär ist los
22 Min.Folge vom 07.09.2025
Kasperl und Hopsi treffen im Wald auf den Tischler Herrn Hobel. Dieser bittet die beiden, kurz auf das Geschenk für seine Frau, einen schönen Regenschirm, aufzupassen. Er muss noch einmal in die Stadt zurücklaufen, um Geschenkpapier zu kaufen. Als Kasperl und Hopsi kurz unachtsam sind, wird der Schirm von einem Bären gestohlen. Sofort laufen die beiden dem Bären zu seiner Höhle nach, um sich den Regenschirm wieder zu holen. Doch das ist leider gar nicht so einfach, denn der Bär scheint sehr gefährlich zu sein. Bildquelle: ORF
