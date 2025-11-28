Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl

Servus Kasperl - Kasperl & Buffi: Aufregung um Maxl

ORF1Staffel 2025Folge 891vom 28.11.2025
Servus Kasperl - Kasperl & Buffi: Aufregung um Maxl

Servus Kasperl

Folge 891: Servus Kasperl - Kasperl & Buffi: Aufregung um Maxl

23 Min.Folge vom 28.11.2025

Tante Trudi bittet Kasperl und Buffi auf Maxi, ihren Hund, aufzupassen, da sie einen Krankenbesuch machen muss. Die beiden versprechen gut auf Maxi zu schauen, doch kaum ist Tante Trudi weg, taucht Tintifax auf und verzaubert den Hund. Mutig machen sich Kasperl und Buffi auf den Weg ins Schloss des bösen Zauberers, um diesen mit einer List dazu zu bringen, Maxi wieder zu erlösen. Bildquelle: ORF

