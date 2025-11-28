Servus Kasperl - Kasperl & Buffi: Aufregung um MaxlJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 891: Servus Kasperl - Kasperl & Buffi: Aufregung um Maxl
23 Min.Folge vom 28.11.2025
Tante Trudi bittet Kasperl und Buffi auf Maxi, ihren Hund, aufzupassen, da sie einen Krankenbesuch machen muss. Die beiden versprechen gut auf Maxi zu schauen, doch kaum ist Tante Trudi weg, taucht Tintifax auf und verzaubert den Hund. Mutig machen sich Kasperl und Buffi auf den Weg ins Schloss des bösen Zauberers, um diesen mit einer List dazu zu bringen, Maxi wieder zu erlösen. Bildquelle: ORF
