Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Der verschnupfte Kasperl
Folge 753: Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Der verschnupfte Kasperl
23 Min.Folge vom 13.01.2025
Herr Postpeschil, der Briefträger hat einen furchtbaren Schnupfen und steckt Kasperl und Simsi an. Simsi, der abends im Zirkus auftreten soll, ist verzweifelt. Sie beschließen, in den Eispalast der Eisfee und des Eiskönigs zu laufen, denn diese haben Zaubereiszapfen, die Kranke wieder gesund machen können. Dort treibt allerdings die Hexe Grüni gerade ihr Unwesen und möchte alle Zaubereiszapfen stehlen. Bildquelle: ORF
