Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Ein Schneehase tanzt auf Räubers Nase
Servus Kasperl
Folge 756: Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Ein Schneehase tanzt auf Räubers Nase
22 Min.Folge vom 16.01.2025
Während Kasperl und Hopsi hinter dem Haus einen Schneemann bauen, spielen ein Schneehase und der Räuber Schlauklau vor dem Kasperlhaus Katz und Maus. Der Räuber möchte den Hasen fangen und ihn braten. Doch der freche Schneehase kann sich mit seinem weißen Fell im Schnee sehr gut verstecken und lacht nur über die Versuche des Räubers. Dieser wird immer wütender. Da hat er eine Idee, wie er den Hasen austricksen kann. Er holt seine Sonnenbrille. Nun, da der Schnee ihn nicht mehr blenden kann, ist der Hase wirklich in Gefahr. Bildquelle: ORF
