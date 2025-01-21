Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Leopold: Der Schatz im Zoo

ORF1Staffel 2025Folge 761vom 21.01.2025
Kasperl, Leopold und Max spielen Piraten und finden dabei sogar eine echte Schatzkarte! Der Schatz kommt wie gerufen, denn Ella, die Elefantendame, braucht dringend eine neue Heizung für ihr Haus. Gut gelaunt wollen sich die drei Freunde jetzt auf die Suche nach dem Schatz machen, doch die Schatzkarte scheint wie vom Erdboden verschluckt. Ob Zick und Zack, die beiden Räuber, dahinter stecken? Bildquelle: ORF

