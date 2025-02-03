Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2025Folge 772vom 03.02.2025
23 Min.

Kasperl und Hopsi bekommen ein Telegramm vom Winterkönig. Er bittet sie, zu ihm zu kommen, da er ihre Hilfe benötigt. Dort angekommen, erfahren Kasperl und Hopsi, was passiert ist. Die Hexe Wackelkopf, die Schnee nicht leiden kann, hat die Schneemühle des Winterkönigs verhext. Nun kann er es nicht mehr schneien lassen. Sofort schmieden Kasperl und Hopsi einen Plan, um die Hexe zu überlisten. Das gelingt ihnen auch und so muss die Hexe ihren Zauber rückgängig machen. Nun kann es wieder so richtig schneien ... Bildquelle: ORF

