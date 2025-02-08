Servus Kasperl: Kasperl & Leopold: Die Krone des LöwenJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 776: Servus Kasperl: Kasperl & Leopold: Die Krone des Löwen
Heute ist ein ganz besonderer Tag in der kleinen Stadt: Der Bürgermeister möchte von allen Zootieren Fotos machen, um den Zoo richtig berühmt zu machen. Natürlich dürfen Kasperl und Leopold dabei auch nicht fehlen. Damit die Fotos auch ganz besonders werden, hat der Bürgermeister sich jede Menge einfallen lassen: bunte Tücher für Elefantendame Ella und für Gustav, den Löwen, eine goldene Krone - schließlich ist der Löwe der König der Tiere. Alles verläuft ganz großartig, doch als der Bürgermeister das Foto von Gustav schießt, knallt es so heftig, dass er und der Löwe in Ohnmacht fallen. Dem nicht genug, fehlt auch noch die goldene Krone! Wenn da nicht Zick und Zack dahinter stecken… Bildquelle: ORF
