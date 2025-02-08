Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Leopold: Die Krone des Löwen

ORF1Staffel 2025Folge 776vom 08.02.2025
Servus Kasperl: Kasperl & Leopold: Die Krone des Löwen

Servus Kasperl: Kasperl & Leopold: Die Krone des LöwenJetzt kostenlos streamen

Servus Kasperl

Folge 776: Servus Kasperl: Kasperl & Leopold: Die Krone des Löwen

25 Min.Folge vom 08.02.2025

Heute ist ein ganz besonderer Tag in der kleinen Stadt: Der Bürgermeister möchte von allen Zootieren Fotos machen, um den Zoo richtig berühmt zu machen. Natürlich dürfen Kasperl und Leopold dabei auch nicht fehlen. Damit die Fotos auch ganz besonders werden, hat der Bürgermeister sich jede Menge einfallen lassen: bunte Tücher für Elefantendame Ella und für Gustav, den Löwen, eine goldene Krone - schließlich ist der Löwe der König der Tiere. Alles verläuft ganz großartig, doch als der Bürgermeister das Foto von Gustav schießt, knallt es so heftig, dass er und der Löwe in Ohnmacht fallen. Dem nicht genug, fehlt auch noch die goldene Krone! Wenn da nicht Zick und Zack dahinter stecken… Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 2025

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Servus Kasperl
ORF1
Servus Kasperl

Servus Kasperl

Alle 2 Staffeln und Folgen