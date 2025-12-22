Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl

Servus Kasperl - Kasperl & Buffi: Glöckchen kling und Zwetschkenbaum

ORF1Staffel 2025Folge 892vom 22.12.2025
Servus Kasperl - Kasperl & Buffi: Glöckchen kling und Zwetschkenbaum

Folge 892: Servus Kasperl - Kasperl & Buffi: Glöckchen kling und Zwetschkenbaum

22 Min.Folge vom 22.12.2025

Weihnachten ist endlich da. Alle freuen sich, nur einer nicht, der böse Zauberer Tintifax. Er möchte, dass es Weihnachten gar nicht mehr gibt und spricht einen Zauber aus, der die Erinnerungen an Weihnachten auslöschen soll. Und so passiert es auch. Im ganzen Winterwald gibt es niemanden mehr, der sich erinnert, wie man Weihnachten feiert. Nur Kasperl und Buffi sind seltsamer Weise nicht von dem Zauber betroffen. Nun gilt es schnell herauszufinden, warum die beiden verschont worden sind, denn dieses Wissen könnte helfen den Zauber zu brechen. Bildquelle: ORF

