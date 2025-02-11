Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Der starke WindJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 778: Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Der starke Wind
23 Min.Folge vom 11.02.2025
Dagobert kommt ganz aufgelöst zu Kasperl und Pezi und bittet diese um Hilfe. Xandi, das Urviech, ist in seiner Höhle eingesperrt, weil ein großer Felsbrocken vor den Eingang gefallen ist. Während Kasperl mit Dagobert voraus zur Höhle eilt, läuft Pezi zu Onkel Rappelkopf, um diesen um Rat zu fragen. Dort angekommen entdeckt Pezi dessen neue Erfindung: eine Superkrafthebemaschine! Doch leider gibt es ein großes Problem: um die Maschine in Gang zu setzen, braucht man starken Wind! Bildquelle: ORF
Servus Kasperl
Altersfreigabe:
0