Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Der starke Wind

ORF1Staffel 2025Folge 778vom 11.02.2025
Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Der starke Wind

Folge vom 11.02.2025

Dagobert kommt ganz aufgelöst zu Kasperl und Pezi und bittet diese um Hilfe. Xandi, das Urviech, ist in seiner Höhle eingesperrt, weil ein großer Felsbrocken vor den Eingang gefallen ist. Während Kasperl mit Dagobert voraus zur Höhle eilt, läuft Pezi zu Onkel Rappelkopf, um diesen um Rat zu fragen. Dort angekommen entdeckt Pezi dessen neue Erfindung: eine Superkrafthebemaschine! Doch leider gibt es ein großes Problem: um die Maschine in Gang zu setzen, braucht man starken Wind! Bildquelle: ORF

ORF1
