Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Co: Die Buchstabensuppe

ORF1Staffel 2025Folge 782vom 15.02.2025
Servus Kasperl: Kasperl & Co: Die Buchstabensuppe

Servus Kasperl: Kasperl & Co: Die BuchstabensuppeJetzt kostenlos streamen

Servus Kasperl

Folge 782: Servus Kasperl: Kasperl & Co: Die Buchstabensuppe

23 Min.Folge vom 15.02.2025

Große Aufregung in Pimperlhausen. Alle Buchstaben sind verschwunden. Die Bücher, von Großmuttis Kochbuch angefangen bis zum weisen Buch der Krankheiten des Hofarztes, haben nur mehr leere Seiten. Alle, sogar der Kasperl, sind ratlos bis die beiden Hexenschwestern Irma und Urma mit einem sichtbar schlechten Gewissen auftauchen. Sie haben in einem Zauberbuch ein Rezept für eine Buchstabensuppe gefunden, es gleich ausprobiert. Da ist es passiert. Von allen Seiten kamen plötzlich Buchstaben in den Kochtopf hineingeflogen. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 2025

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Servus Kasperl
ORF1
Servus Kasperl

Servus Kasperl

Alle 2 Staffeln und Folgen