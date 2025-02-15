Servus Kasperl: Kasperl & Co: Die BuchstabensuppeJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 782: Servus Kasperl: Kasperl & Co: Die Buchstabensuppe
23 Min.Folge vom 15.02.2025
Große Aufregung in Pimperlhausen. Alle Buchstaben sind verschwunden. Die Bücher, von Großmuttis Kochbuch angefangen bis zum weisen Buch der Krankheiten des Hofarztes, haben nur mehr leere Seiten. Alle, sogar der Kasperl, sind ratlos bis die beiden Hexenschwestern Irma und Urma mit einem sichtbar schlechten Gewissen auftauchen. Sie haben in einem Zauberbuch ein Rezept für eine Buchstabensuppe gefunden, es gleich ausprobiert. Da ist es passiert. Von allen Seiten kamen plötzlich Buchstaben in den Kochtopf hineingeflogen. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Servus Kasperl
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0