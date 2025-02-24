Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Rettungsaktion BlumeninselJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 789: Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Rettungsaktion Blumeninsel
23 Min.Folge vom 24.02.2025
Kasperl, Strolchi und Simsi der Zauberlehrling, finden eine Flaschenpost. Darauf steht: SOS Blumeninsel! Bitte um Hilfe, die Blumeninsel ist in Gefahr. Eine Schildkröte bestätigt diese Nachricht. Ein böser Zauberer und sein Drache sind auf der Insel und wollen alle Blumen vernichten und die Blumenfee vertreiben. Kasperl, Strolchi und Simsi machen sich auf den Weg ... Bildquelle: ORF
