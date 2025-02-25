Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Zickzackwumm!Jetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 790: Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Zickzackwumm!
22 Min.Folge vom 25.02.2025
Kasperl macht sich große Sorgen um Buffi. Dieser macht nichts anderes, als die ganze Zeit Comic-Hefte zu lesen und spricht darum nur mehr in der "Zickzackwummsprache". Kasperl ist ratlos. Da wird Buffi von Zick und Zack, zwei Wesen aus dem Märchenland, entführt. Bildquelle: ORF
