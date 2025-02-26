Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Leopold: Die Zauberkrapfen

ORF1Staffel 2025Folge 791vom 26.02.2025
Servus Kasperl: Kasperl & Leopold: Die Zauberkrapfen

Servus Kasperl: Kasperl & Leopold: Die ZauberkrapfenJetzt kostenlos streamen

Servus Kasperl

Folge 791: Servus Kasperl: Kasperl & Leopold: Die Zauberkrapfen

24 Min.Folge vom 26.02.2025

Kasperl und Leopold haben für ihre Freunde Faschingskrapfen gebacken. Als die beiden sich auf den Weg machen, um noch etwas Staubzucker zu besorgen, taucht der böse Zauberer Sauerbein auf. Er findet Süßes abscheulich und belegt die Krapfen mit einem Zauber. Jeder der davon isst, kann nur noch wie eine Kuh muhen. So kommt es, wie es kommen muss, und schon bald muhen die Gäste im Kasperlhaus… Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 2025

Servus Kasperl
ORF1
Servus Kasperl

Servus Kasperl

