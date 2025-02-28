Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl: Kasperl & Co: Ein Krapfen namens Oma(ma)

ORF1Staffel 2025Folge 793vom 28.02.2025
Folge 793: Servus Kasperl: Kasperl & Co: Ein Krapfen namens Oma(ma)

23 Min.Folge vom 28.02.2025

In der Kasperlvilla soll ein Faschingsfest stattfinden, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Oma hat bereits einen ganzen Teller Faschingskrapfen gebacken, der Briefträger Bürzel hat schon alle Einladungen zugestellt, bis auf die der Hexe Urma, die war nicht zu Hause. Urma, die nun glaubt, nicht eingeladen zu sein, beschließt, sich ihren eigenen Faschingsspaß zu machen und stiehlt Omas Faschingskrapfen. Nicht nur das, sie verzaubert sie auch noch! Und so passiert es, dass die Omi selbst in einen Krapfen verwandelt wird... Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 2025

ORF1
