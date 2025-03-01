Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Die Hexe Dagobert - 01.03.2025

ORF1Staffel 2025Folge 794vom 01.03.2025
23 Min.Folge vom 01.03.2025

Dagobert ist verschwunden. Von Lalobe, dem Drachenjungen, erfahren Kasperl und Pezi, dass der Drache mit der Hexe Serafine mitgegangen ist. Sofort nehmen die beiden an, dass die Hexe Dagobert mit einem Bann belegt hat, denn sonst würde der Drache nie und nimmer mit ihr mitgehen. Als Kasperl und Pezi im Schloss der Hexe ankommen um ihren Freund zu retten, erfahren sie von Serafine höchst Sonderbares. Bildquelle: ORF

