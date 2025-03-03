Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Horsti, das Holzpferd

ORF1Staffel 2025Folge 796vom 03.03.2025
Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Horsti, das Holzpferd

Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Horsti, das HolzpferdJetzt kostenlos streamen

Servus Kasperl

Folge 796: Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Horsti, das Holzpferd

23 Min.Folge vom 03.03.2025

Buffi war krank und um ihm eine Freude zu machen schenkt Kasperl ihm ein wunderschönes Holzpferd. Buffi freut sich sehr und nennt das Pferd Horsti. Doch kurz darauf verschwindet das Holzpferd einfach aus der Kasperlwohnung. Der Verdacht fällt sofort auf den bösen Zauberer Tintifax. Kasperl macht sich mutig auf den Weg zum Schloss des Zauberers, um seinem Freund das Geschenk zurückzuholen. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 2025

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Servus Kasperl
ORF1
Servus Kasperl

Servus Kasperl

Alle 2 Staffeln und Folgen