Folge 796: Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Horsti, das Holzpferd
23 Min.Folge vom 03.03.2025
Buffi war krank und um ihm eine Freude zu machen schenkt Kasperl ihm ein wunderschönes Holzpferd. Buffi freut sich sehr und nennt das Pferd Horsti. Doch kurz darauf verschwindet das Holzpferd einfach aus der Kasperlwohnung. Der Verdacht fällt sofort auf den bösen Zauberer Tintifax. Kasperl macht sich mutig auf den Weg zum Schloss des Zauberers, um seinem Freund das Geschenk zurückzuholen. Bildquelle: ORF
Altersfreigabe:
0