ORF1Staffel 2025Folge 798vom 06.03.2025
25 Min.Folge vom 06.03.2025

In Pimperlhausen findet jedes Jahr ein Wettsingen statt. Die ganze Kasperlfamilie beteiligt sich und übt mit Kapellmeister Strawanski ein Lied ein. Auch die zwei Hexenschwestern Urma und Irma wollen teilnehmen, aber beim Üben merken sie, dass sie keine Chancen haben, denn ihr Gesang klingt einfach schauderhaft. Aus lauter Ärger darüber verzaubern sie das Klavier und bringen es zur Kasperlvilla. Als Charlotte versucht darauf zu spielen wird der Zauber wirksam und sie kann nur mehr "Bfrt - Bfrt - Bfrrrt" von sich geben. Bildquelle: ORF

