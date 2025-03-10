Servus Kasperl: Kasperl & Leopold: Die ZauberjackeJetzt kostenlos streamen
Folge 801: Servus Kasperl: Kasperl & Leopold: Die Zauberjacke
23 Min.Folge vom 10.03.2025
Trixi und Max haben eine geheimnisvolle Kiste im Zoo gefunden. Niemand weiß, woher sie kommt und von wem sie ist. Als sie sie öffnen, finden sie eine bunt glitzernde Jacke darin; keine Frage - die muss für Trixi sein! Doch als Trixi die Jacke anzieht, passiert etwas Eigenartiges: Trixi ist plötzlich schrecklich unhöflich und gemein zu Kasperl und den Tieren und zu allem Überdruss scheint sie auch noch Zauberkräfte zu haben … Bildquelle: ORF
