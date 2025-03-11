Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Karottenmonster & CoJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 802: Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Karottenmonster & Co
22 Min.Folge vom 11.03.2025
Herminchen, ein kleines Hasenmädchen, braucht dringend die Hilfe von Kasperl und Hopsi. Das Karottenmonster hat sie, weil sie von seinem Karottenzaun genascht hat, in eine Karotte verwandelt. Der Zauber kann nur mit einer Zauberkarotte rückgängig gemacht werden. Diese wird aber im Turm des Karottenmonsters streng bewacht. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Servus Kasperl
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0