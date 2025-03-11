Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl

ORF1Staffel 2025Folge 802vom 11.03.2025
22 Min.Folge vom 11.03.2025

Herminchen, ein kleines Hasenmädchen, braucht dringend die Hilfe von Kasperl und Hopsi. Das Karottenmonster hat sie, weil sie von seinem Karottenzaun genascht hat, in eine Karotte verwandelt. Der Zauber kann nur mit einer Zauberkarotte rückgängig gemacht werden. Diese wird aber im Turm des Karottenmonsters streng bewacht. Bildquelle: ORF

