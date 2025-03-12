Servus Kasperl: Kasperl & Co: Die PiratenfalleJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 803: Servus Kasperl: Kasperl & Co: Die Piratenfalle
24 Min.Folge vom 12.03.2025
Kasperl und Sepperl freuen sich darauf, mit der Großmutti einen Bootsausflug am Waldsee zu machen. Da kommt die Großmutti mit einer schlechten Nachricht. Beim Waldsee sollen sich dunkle Gestalten herumtreiben, die das Boot des Fischers gestohlen haben. Genau dieses Boot wollte sich die Kasperlfamilie für ihren Ausflug ausborgen. Da hat Kasperl eine lustige Idee. Bildquelle: ORF
