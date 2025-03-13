Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Superkaspi und PezimanJetzt kostenlos streamen
Kasperl und Pezi sind auf ein Geburtstagsfest eingeladen, zu dem alle in Kostümen kommen müssen. Sie sind schon ganz aufgeregt, denn Großmutti hat ihnen ganz tolle Kostüme genäht. Sie gehen als "Superkaspi und Peziman". Da kommt die verzweifelte Märchenfee ins Kasperlhaus. Die böse Fee Carabosse hat das große Märchenbuch gestohlen, in das die Märchenfee alle Märchen eingetragen hat. Nun ist das ganze Märchenland in Gefahr. Kasperl und Pezi machen sich sofort auf den Weg, denn das ist ein Fall für Superkaspi und Peziman. Bildquelle: ORF
