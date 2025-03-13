Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Superkaspi und Peziman

ORF1Staffel 2025Folge 804vom 13.03.2025
Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Superkaspi und Peziman

23 Min.Folge vom 13.03.2025

Kasperl und Pezi sind auf ein Geburtstagsfest eingeladen, zu dem alle in Kostümen kommen müssen. Sie sind schon ganz aufgeregt, denn Großmutti hat ihnen ganz tolle Kostüme genäht. Sie gehen als "Superkaspi und Peziman". Da kommt die verzweifelte Märchenfee ins Kasperlhaus. Die böse Fee Carabosse hat das große Märchenbuch gestohlen, in das die Märchenfee alle Märchen eingetragen hat. Nun ist das ganze Märchenland in Gefahr. Kasperl und Pezi machen sich sofort auf den Weg, denn das ist ein Fall für Superkaspi und Peziman. Bildquelle: ORF

