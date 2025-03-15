Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Der große KrachJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 806: Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Der große Krach
22 Min.Folge vom 15.03.2025
Kasperl und Buffi geraten in einen Streit, weil Buffi beim Spielen in der Kasperlwohnung ein absolutes Chaos angerichtet hat. Nichts ist mehr an dem Platz, wo es hingehört. Beleidigt beschließt Buffi zu seinem Bruder Baffi in den Wald zu ziehen. Kaum ist er weg, klopft Baffi an die Tür. Er möchte bei Kasperl und Buffi einziehen, denn Tintifax hat den Wald, in dem Baffi wohnt, in einen Gruselwald verwandelt, und darum haben bereits fast alle Tiere aus Furcht den Wald verlassen. Aus Sorge um Buffi eilen Kasperl und Baffi sofort in den Wald… Bildquelle: ORF
