Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Vorsicht, Drache entlaufenJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 807: Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Vorsicht, Drache entlaufen
23 Min.Folge vom 17.03.2025
Seltsame Dinge gehen in der Stadt vor. Omamatschis Brille und ihr Regenschirm sind verschwunden. Sie behauptet außerdem einen riesigen Frosch mit roten Punkten gesehen zu haben. Als auch noch Inspektor Wamperl ganz verzweifelt kommt und berichtet, dass seine Polizeikappe ebenfalls weg ist, machen sich Kasperl, Hopsi und der Inspektor auf die Suche nach den verschwundenen Sachen. Bald stellt sich heraus, dass ein Drache hinter all dem steckt. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Servus Kasperl
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0