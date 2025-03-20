Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Simsis ZauberstabJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 810: Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Simsis Zauberstab
Kasperl und Strolchi sind ganz aufgeregt. Der Zirkus Kindleroni kommt heute mit dem Schiff von seiner Tournee zurück und somit auch ihr Freund Simsi, der Zauberlehrling. Als die beiden im Hafen eintreffen, hat das Schiff schon angelegt und der Zirkusdirektor regelt das Ausladen. Die Tiere des Zirkus verlassen nacheinander das Schiff und viele Kisten werden von Bord getragen. Kasperl und Strolchi begrüßen Simsi, der eine ganz neue wunderschöne Zauberkiste mitgebracht hat. Die beiden Räuber Schlurfi und Murfi, die immer nur Stehlen im Sinn haben, hätten diese Kiste, in der sie viel Geld vermuten, gerne. Als sie es nicht schaffen, diese zu stehlen, nehmen sie einfach Simsis Zauberstab mit, den dieser unbedacht liegen gelassen hat. Natürlich machen sich Kasperl, Strolchi und Simsi sofort auf den Weg, um das Zauberstaberl wieder zurückzuholen, bevor die Räuber etwas damit anstellen können. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick