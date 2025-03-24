Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Co: Der goldene Knackwurschtorden - 24.03.2025

ORF1Staffel 2025Folge 813vom 24.03.2025
Servus Kasperl: Kasperl & Co: Der goldene Knackwurschtorden - 24.03.2025

Servus Kasperl: Kasperl & Co: Der goldene Knackwurschtorden - 24.03.2025Jetzt kostenlos streamen

Servus Kasperl

Folge 813: Servus Kasperl: Kasperl & Co: Der goldene Knackwurschtorden - 24.03.2025

23 Min.Folge vom 24.03.2025

Die ganze Kasperlfamilie ist in Aufregung. Der König hat beschlossen, dem Kasperl den großen goldenen Knackwurschtorden zu verleihen. Zu diesem ehrenvollen Anlass soll ein Fest in der Kasperlvilla gefeiert werden. Doch bevor dieses beginnen kann, wird Kasperl von einer bösen, gefährlichen Hexe entführt. So sind einmal Kasperls beste Freunde, Sepperl und die lieben Hexenschwestern Urma und Irma, an der Reihe dem Kasperl zu helfen. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 2025

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Servus Kasperl
ORF1
Servus Kasperl

Servus Kasperl

Alle 2 Staffeln und Folgen