Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Was ist los mit Dagobert?

ORF1Staffel 2025Folge 814vom 25.03.2025
24 Min.Folge vom 25.03.2025

Kasperl und Pezi müssen dem Drachen Dagobert helfen. Dieser konnte leider nicht widerstehen, das Hexlein Auguste in den Popsch zu zwicken und darum wurde er von ihr hypnotisiert. Nun glaubt Dagobert, ein Kuckuck zu sein. Das kann natürlich nicht so bleiben und so machen sich die beiden mit Dagobert auf den Weg zur Knusperhexe, in der Hoffnung, dass diese helfen kann. Bildquelle: ORF

