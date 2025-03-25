Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Was ist los mit Dagobert?Jetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 814: Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Was ist los mit Dagobert?
24 Min.Folge vom 25.03.2025
Kasperl und Pezi müssen dem Drachen Dagobert helfen. Dieser konnte leider nicht widerstehen, das Hexlein Auguste in den Popsch zu zwicken und darum wurde er von ihr hypnotisiert. Nun glaubt Dagobert, ein Kuckuck zu sein. Das kann natürlich nicht so bleiben und so machen sich die beiden mit Dagobert auf den Weg zur Knusperhexe, in der Hoffnung, dass diese helfen kann. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Servus Kasperl
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0