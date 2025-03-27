Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Aufregung im Zirkus

Staffel 2025Folge 815vom 27.03.2025
22 Min.Folge vom 27.03.2025

Kasperl und Buffi besuchen heute ihren Freund, den Raben Jojo, im Zirkus! Doch die Freude währt nicht lange. Denn jemand hat die Zirkuskassa gestohlen und Jojo wird verdächtigt, der Dieb zu sein. Kasperl und Buffi sind von der Unschuld ihres Freundes überzeugt und machen sich auf die Suche nach dem wahren Dieb. Natürlich stecken wieder einmal Tintifax und sein Zauberdiener Eusebius hinter der bösen Tat. Mit einer List gelingt es dem Kasperl, Tintifax als den wahren Dieb zu entlarven und der Polizei zu übergeben. Bildquelle: ORF

