Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Aufregung im Zirkus
Servus Kasperl
Folge 815: Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Aufregung im Zirkus
22 Min.Folge vom 27.03.2025
Kasperl und Buffi besuchen heute ihren Freund, den Raben Jojo, im Zirkus! Doch die Freude währt nicht lange. Denn jemand hat die Zirkuskassa gestohlen und Jojo wird verdächtigt, der Dieb zu sein. Kasperl und Buffi sind von der Unschuld ihres Freundes überzeugt und machen sich auf die Suche nach dem wahren Dieb. Natürlich stecken wieder einmal Tintifax und sein Zauberdiener Eusebius hinter der bösen Tat. Mit einer List gelingt es dem Kasperl, Tintifax als den wahren Dieb zu entlarven und der Polizei zu übergeben. Bildquelle: ORF
