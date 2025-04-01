Servus Kasperl - Kasperl & Strolchi: Schlurfi im LuftballonreichJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 819: Servus Kasperl - Kasperl & Strolchi: Schlurfi im Luftballonreich
22 Min.Folge vom 01.04.2025
Sebastian, der Luftballonverkäufer, besucht Kasperls Großmutter und bindet seine Ballons an den Zaun des Kasperlhauses. Prompt versucht die Waldfrau, Schlurfi diese zu stehlen, doch die Bewacher der Ballons versuchen sie daran zu hindern und schwirren mit ihr ab durch die Lüfte ins Luftballonreich. Kasperl und Strolchi machen sich natürlich ebenfalls sofort auf den Weg ins Luftballonreich, um Sebastians Ballons wiederzuholen ... Bildquelle: ORF
Altersfreigabe:
0