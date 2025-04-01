Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl

Servus Kasperl - Kasperl & Strolchi: Schlurfi im Luftballonreich

ORF1Staffel 2025Folge 819vom 01.04.2025
Servus Kasperl - Kasperl & Strolchi: Schlurfi im Luftballonreich

Servus Kasperl - Kasperl & Strolchi: Schlurfi im LuftballonreichJetzt kostenlos streamen

Servus Kasperl

Folge 819: Servus Kasperl - Kasperl & Strolchi: Schlurfi im Luftballonreich

22 Min.Folge vom 01.04.2025

Sebastian, der Luftballonverkäufer, besucht Kasperls Großmutter und bindet seine Ballons an den Zaun des Kasperlhauses. Prompt versucht die Waldfrau, Schlurfi diese zu stehlen, doch die Bewacher der Ballons versuchen sie daran zu hindern und schwirren mit ihr ab durch die Lüfte ins Luftballonreich. Kasperl und Strolchi machen sich natürlich ebenfalls sofort auf den Weg ins Luftballonreich, um Sebastians Ballons wiederzuholen ... Bildquelle: ORF

