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Servus Kasperl

Servus Kasperl - Kasperl & Leopold: Der Hexenfrühling

ORF1Staffel 2025Folge 823vom 09.04.2025
Servus Kasperl - Kasperl & Leopold: Der Hexenfrühling

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Servus Kasperl

Folge 823: Servus Kasperl - Kasperl & Leopold: Der Hexenfrühling

23 Min.Folge vom 09.04.2025

Das große Frühlingsfest steht vor der Türe, und Lila ist emsig mit den Vorbereitungen dafür beschäftigt. Damit es ein ganz besonders schönes Fest wird, hat Frühlingskönig Floristan, der Ehrengast des Festes, Lilas Zauberstab mit ein wenig zusätzlicher Kraft versehen. Doch leider passiert etwas Schreckliches: Hexe Hu stiehlt den Zauberstab! Sie will so das Frühlingsfest verhindern und Kasperl und seinen Freunden den Frühling verderben. Bildquelle: ORF

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