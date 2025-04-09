Servus Kasperl - Kasperl & Leopold: Der HexenfrühlingJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 823: Servus Kasperl - Kasperl & Leopold: Der Hexenfrühling
23 Min.Folge vom 09.04.2025
Das große Frühlingsfest steht vor der Türe, und Lila ist emsig mit den Vorbereitungen dafür beschäftigt. Damit es ein ganz besonders schönes Fest wird, hat Frühlingskönig Floristan, der Ehrengast des Festes, Lilas Zauberstab mit ein wenig zusätzlicher Kraft versehen. Doch leider passiert etwas Schreckliches: Hexe Hu stiehlt den Zauberstab! Sie will so das Frühlingsfest verhindern und Kasperl und seinen Freunden den Frühling verderben. Bildquelle: ORF
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