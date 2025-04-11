Servus Kasperl - Kasperl & Co.: Das plappernde PaketJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 824: Servus Kasperl - Kasperl & Co.: Das plappernde Paket
Die Großmutti hat eine Überraschung für Kasperl und Sepperl: Ein Paket, das sogar spricht. Doch bevor die beiden es öffnen können, wird es von der Hexe Irma, das ist die Schwester von Urma, gestohlen. Irma, die Urmas Hexenkeller hütet, da diese auf Urlaub ist, hat beschlossen, möglichst viel Unsinn zu treiben und das Paket ist der erste Streich. Als dieses aber beginnt, ihr alles nachzusagen, bekommt sie es mit der Angst zu tun und läuft weg. Sie wird jedoch von Kasperl und Sepperl, die sich ihr Überraschungspaket natürlich zurückholen wollen, wieder eingefangen. Wieder bei Großmutti angekommen, wird nun endlich das Paket geöffnet und heraus kommt Charlotte, das Krokodil. Nun ist die Kasperlfamilie wieder komplett! Bildquelle: ORF
