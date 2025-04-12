Servus Kasperl - Kasperl & Pezi: Die FalleJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 825: Servus Kasperl - Kasperl & Pezi: Die Falle
23 Min.Folge vom 12.04.2025
Lalobe, das Drachenjunge, ist vom Zauberer Gieraldo entführt worden. Kasperl und Pezi versprechen dem verzweifelten Drachen Dagobert Lalobe zurückzubringen. Als die beiden herausfinden, was der Zauberer vorhat, sind sie entsetzt. Er möchte Lalobes Drachenschwanz an eine Hexe verkaufen, die diesen als Zaubertrankzutat benötigt. Eiligst machen sich die zwei Freunde auf den Weg zum Schloss des Zauberers um Lalobe zu retten. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Servus Kasperl
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2024-2026: ORF 1