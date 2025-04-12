Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Servus Kasperl

Servus Kasperl - Kasperl & Pezi: Die Falle

ORF1Staffel 2025Folge 825vom 12.04.2025
Servus Kasperl - Kasperl & Pezi: Die Falle

Servus Kasperl - Kasperl & Pezi: Die FalleJetzt kostenlos streamen

Servus Kasperl

Folge 825: Servus Kasperl - Kasperl & Pezi: Die Falle

23 Min.Folge vom 12.04.2025

Lalobe, das Drachenjunge, ist vom Zauberer Gieraldo entführt worden. Kasperl und Pezi versprechen dem verzweifelten Drachen Dagobert Lalobe zurückzubringen. Als die beiden herausfinden, was der Zauberer vorhat, sind sie entsetzt. Er möchte Lalobes Drachenschwanz an eine Hexe verkaufen, die diesen als Zaubertrankzutat benötigt. Eiligst machen sich die zwei Freunde auf den Weg zum Schloss des Zauberers um Lalobe zu retten. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 2025

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Servus Kasperl
ORF1
Servus Kasperl

Servus Kasperl

Alle 3 Staffeln und Folgen