23 Min.Folge vom 16.04.2025
Kasperl und Hopsi sind bei der Omamatschi zur Tortenjause eingeladen, doch jemand hat die Torten gestohlen. Inspektor Wamperl erzählt, dass alle Torten aus der Stadt verschwunden sind - auch die Zaubertorte der Hexe Wackelkopf, die bewirkt, dass man jodeln muss, wenn man davon isst. Kasperl und Hopsi machen sich sofort auf die Suche nach dem Dieb… Bildquelle: ORF
