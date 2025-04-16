Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl

Servus Kasperl - Kasperl & Hopsi: Mampfi, Mampfi, der Tortenräuber

ORF1Staffel 2025Folge 829vom 16.04.2025
Servus Kasperl - Kasperl & Hopsi: Mampfi, Mampfi, der Tortenräuber

Servus Kasperl - Kasperl & Hopsi: Mampfi, Mampfi, der Tortenräuber

Servus Kasperl

Folge 829: Servus Kasperl - Kasperl & Hopsi: Mampfi, Mampfi, der Tortenräuber

23 Min.Folge vom 16.04.2025

Kasperl und Hopsi sind bei der Omamatschi zur Tortenjause eingeladen, doch jemand hat die Torten gestohlen. Inspektor Wamperl erzählt, dass alle Torten aus der Stadt verschwunden sind - auch die Zaubertorte der Hexe Wackelkopf, die bewirkt, dass man jodeln muss, wenn man davon isst. Kasperl und Hopsi machen sich sofort auf die Suche nach dem Dieb… Bildquelle: ORF

