Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Jagd auf Schmutzi - 22.04.2025Jetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 835: Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Jagd auf Schmutzi - 22.04.2025
23 Min.Folge vom 22.04.2025
Da die Stadt Schlipperdibixhausen immer schmutziger wird, findet ein ungewöhnlicher Wettbewerb statt. Wer bis zum Abend den meisten Müll aufgesammelt hat, bekommt 100 Euro als Belohnung. Kasperl, Hopsi und ihre Freundin, die Gretel, machen natürlich auch mit. Nur einem geht dieser Wettbewerb gegen den Strich. Schmutzi, der auf der Mülldeponie lebt und Müll über alles liebt, möchte die Säuberungsaktion um jeden Preis verhindern. Bildquelle: ORF
