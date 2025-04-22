Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Jagd auf Schmutzi - 22.04.2025

ORF1Staffel 2025Folge 835vom 22.04.2025
Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Jagd auf Schmutzi - 22.04.2025

Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Jagd auf Schmutzi - 22.04.2025Jetzt kostenlos streamen

Servus Kasperl

Folge 835: Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Jagd auf Schmutzi - 22.04.2025

23 Min.Folge vom 22.04.2025

Da die Stadt Schlipperdibixhausen immer schmutziger wird, findet ein ungewöhnlicher Wettbewerb statt. Wer bis zum Abend den meisten Müll aufgesammelt hat, bekommt 100 Euro als Belohnung. Kasperl, Hopsi und ihre Freundin, die Gretel, machen natürlich auch mit. Nur einem geht dieser Wettbewerb gegen den Strich. Schmutzi, der auf der Mülldeponie lebt und Müll über alles liebt, möchte die Säuberungsaktion um jeden Preis verhindern. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 2025

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Servus Kasperl
ORF1
Servus Kasperl

Servus Kasperl

Alle 2 Staffeln und Folgen