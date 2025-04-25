Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl

Servus Kasperl - Kasperl & Strolchi: Das Müllmonsterchen

ORF1Staffel 2025Folge 837vom 25.04.2025
22 Min.Folge vom 25.04.2025

Kasperl, Simsi und Strolchi finden im Wald eine richtige Müllhalde vor. Kasperl, der den berechtigten Verdacht hat, dass der Übeltäter Herr Zwiderwurz ist, macht sich auf den Weg um diesen zu suchen. In der Zwischenzeit ruht sich Simsi auf dem Müllwagen aus und schläft ein. Er bemerkt gar nicht, dass zwei Außerirdische erscheinen, die vom Müllplaneten kommen um Futter, also Müll, für ihr Müllmonster zu sammeln … Bildquelle: ORF

