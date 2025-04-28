Servus Kasperl - Kasperl & Hopsi: Der verhexte Besen - 28.04.2025Jetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 839: Servus Kasperl - Kasperl & Hopsi: Der verhexte Besen - 28.04.2025
23 Min.Folge vom 28.04.2025
Die Hexe Wackelkopf kommt auf ihrem Hexenbesen in die Stadt, um einzukaufen. Als sie sich wieder auf den Rückweg macht, vertauscht sie irrtümlich ihren Besen mit dem des Straßenkehrers. Erst als sich der Zauberer Miraculus den Besen ausborgen möchte und dieser nicht funktioniert, bemerkt sie, dass sie einen fremden, ganz normalen Besen hat. Sofort glaubt sie, dass ihr Zauberbesen gestohlen wurde. Inzwischen haben Kasperl und Hopsi, die dem Straßenkehrer helfen wollten, den Irrtum bemerkt. Sie besteigen den Hexenbesen und fliegen damit zum Hexenhaus. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Servus Kasperl
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0