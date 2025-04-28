Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl - Kasperl & Hopsi: Der verhexte Besen

ORF1Staffel 2025Folge 839vom 28.04.2025
23 Min.Folge vom 28.04.2025

Die Hexe Wackelkopf kommt auf ihrem Hexenbesen in die Stadt, um einzukaufen. Als sie sich wieder auf den Rückweg macht, vertauscht sie irrtümlich ihren Besen mit dem des Straßenkehrers. Erst als sich der Zauberer Miraculus den Besen ausborgen möchte und dieser nicht funktioniert, bemerkt sie, dass sie einen fremden, ganz normalen Besen hat. Sofort glaubt sie, dass ihr Zauberbesen gestohlen wurde. Inzwischen haben Kasperl und Hopsi, die dem Straßenkehrer helfen wollten, den Irrtum bemerkt. Sie besteigen den Hexenbesen und fliegen damit zum Hexenhaus. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 2025

ORF1
