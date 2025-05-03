Servus Kasperl - Kasperl & Leopold: Das gestohlene ArmbandJetzt kostenlos streamen
Folge 842: Servus Kasperl - Kasperl & Leopold: Das gestohlene Armband
25 Min.Folge vom 03.05.2025
Trixi hat Geburtstag, und alle sind mit den Vorbereitungen für ihr Geburtstagsfest beschäftigt. Lila hat sogar ein Armband für Trixi gebastelt, und damit es ein ganz besonderes Schmuckstück wird, belegt sie es noch mit einem Zauber: wenn man es schüttelt und das Glöckchen zum Klingeln bringt, erscheint eine Schokoladentorte. Alles sieht nach einer perfekten Überraschung für Trixi aus, wäre da nicht Hu, die gemeine und vor allem verfressene Hexe … Bildquelle: ORF
