Servus Kasperl - Kasperl & Strolchi: Wandas Wunderlampe - 07.05.2025Jetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 843: Servus Kasperl - Kasperl & Strolchi: Wandas Wunderlampe - 07.05.2025
23 Min.Folge vom 07.05.2025
Kasperl bringt die durch die Hitze völlig erschöpfte Vogelscheuche Wanda in den Wald, denn dort ist es schattig und kühl. Während sie sich dort erholt, findet sie eine seltsame Teekanne. Bald stellt sich heraus, dass es gar keine Teekanne ist. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Servus Kasperl
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0