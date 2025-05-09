Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl - Kasperl & Leopold: Das verfluchte Zootor

ORF1Staffel 2025Folge 844vom 09.05.2025
25 Min.Folge vom 09.05.2025

Der Zoo erwartet seinen tausendsten Besucher und will diesem sogar eine Medaille verleihen, doch als die böse Hexe Hu davon erfährt und alles daran setzt selbst den Preis zu bekommen, hat der Bürgermeister seine liebe Mühe sie vom Zootor fernzuhalten. Verärgert beschließt Hu das Zootor zu verfluchen, denn wenn sie nicht tausendster Zoobesucher werden kann, dann soll es keiner werden … Bildquelle: ORF

