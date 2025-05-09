Servus Kasperl - Kasperl & Leopold: Das verfluchte ZootorJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 844: Servus Kasperl - Kasperl & Leopold: Das verfluchte Zootor
25 Min.Folge vom 09.05.2025
Der Zoo erwartet seinen tausendsten Besucher und will diesem sogar eine Medaille verleihen, doch als die böse Hexe Hu davon erfährt und alles daran setzt selbst den Preis zu bekommen, hat der Bürgermeister seine liebe Mühe sie vom Zootor fernzuhalten. Verärgert beschließt Hu das Zootor zu verfluchen, denn wenn sie nicht tausendster Zoobesucher werden kann, dann soll es keiner werden … Bildquelle: ORF
