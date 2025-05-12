Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl

Servus Kasperl - Kasperl & Pezi: Kasperl, Pezi und das echte Gold - 12.05.2025

ORF1Staffel 2025Folge 847vom 12.05.2025
Servus Kasperl - Kasperl & Pezi: Kasperl, Pezi und das echte Gold - 12.05.2025

Servus Kasperl

Folge 847: Servus Kasperl - Kasperl & Pezi: Kasperl, Pezi und das echte Gold - 12.05.2025

23 Min.Folge vom 12.05.2025

Die Oberhexe Okultatia und die Hexe Serafine versuchen wieder einmal Lalobe, das Drachenjunge, zu fangen. Mit einer List haben sie den Drachen Dagobert in eine Falle gelockt, damit dieser nicht im Weg steht. Für alle anderen Freunde der Drachenfamilie, die das Vorhaben der Hexen verhindern könnten, beschwören sie den Geist des Goldes, dem jeder, der sich berühren lässt, sofort verfällt. Nichts anderes als Reichtum zählt dann noch und so wäre Lalobe den Hexen hilflos ausgeliefert. Aber die Hexen haben nicht mit der Freundschaft von Kasperl und Pezi gerechnet. Bildquelle: ORF

