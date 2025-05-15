Servus Kasperl - Kasperl & Leopold: Die verrückte WunderlampeJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 848: Servus Kasperl - Kasperl & Leopold: Die verrückte Wunderlampe
27 Min.Folge vom 15.05.2025
Das große Marillenknödel-Essen steht heute auf dem Programm, doch bevor es losgehen kann, bringt Max ein interessantes Paket vorbei. Trixi öffnet es und holt eine Wunderlampe hervor. Als sie daran reibt, verschwindet sie jedoch plötzlich - und auch der Bürgermeister löst sich plötzlich in Luft auf, als er an der Lampe reibt. Wer da wohl dahintersteckt? Kasperl und Leopold beschließen, Lila die Waldfee um Rat zu fragen - hoffentlich kann sie helfen! Bildquelle: ORF
